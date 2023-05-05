İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir’de şüpheli bir araca uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İHA'nın haberine göre, İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin bir araca yaptığı uygulamada çok sayıda satışa hazır şekilde paketler halinde metamfetamin ele geçirilirken, söz konusu şüpheli tutuklandı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin takibi sonucu bir araca yapılan müdahale sonucunda E.A. isimli şüpheliden satışa hazır halde 7 paket metamfetamin, 1 adet telefon ve 5 bin 200 TL nakit para ele geçirildi. E.A.’nın evinde yapılan arama sonucunda ise toplamda yaklaşık 100 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öne Çıkanlar
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Son Haberler
Adnan Oktar'ın en gözde kediciği ismini değiştirdi Güncel
Adnan Oktar'ın en gözde kediciği ismini değiştirdi
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 227 bin seçmen oy kullandı Dünya
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 227 bin seçmen oy kullandı
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanma nedeni ortaya çıktı Magazin
Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un boşanma nedeni ortaya çıktı
Gülcemal 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülcemal yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Gülcemal 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülcemal yeni bölüm ne zaman?
Merkez Bankası rezervleri bu hafta da eridi. Seçim öncesi rezervlerde neler oluyor Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri bu hafta da eridi. Seçim öncesi rezervlerde neler oluyor
Canan Karatay en sağlıklı meyveyi ilk kez açıkladı Sağlık
Canan Karatay en sağlıklı meyveyi ilk kez açıkladı
Valencia'dan yeni haber geldi. Top Jesus'ta Spor
Valencia'dan yeni haber geldi. Top Jesus'ta