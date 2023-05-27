İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 65 gözaltı

İzmir'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik 4 ilçede helikopter destekli düzenlenen operasyonda 65 kişi yakalandı, 52'si cezaevine gönderildi.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 65 gözaltı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi desteğiyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa, Bergama, Menemen ve Torbalı'da uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, yürüttüğü 3 aylık çalışma sonucu belirlenen adreslere Özel Harekat ekiplerinin bulunduğu 550 personel ve 1 helikopter ile 10 narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle baskın düzenledi.

Operasyonda 3 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu, 650 gram esrar, 4 bin 737 sentetik ecza, 115 uyarıcı hap, 62 kök kenevir bitkisi, 4 hassas terazi, 19 ruhsatsız tabanca ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler, iki av tüfeği, 40 fişek ile 52 sikke ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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