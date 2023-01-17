İzmir'de yeşil seferberliği

ANKA'da yer alan habere göre, Karşıyaka Belediyesi, başlattığı yeşil seferberlik kapsamında ağaçlandırma alanlarında kuraklığa daha dayanıklı, kentin iklimine en uygun yeni bitki türleri kullanıyor.Çalışmalarda su tüketiminde tasarruf adına akasya, keçiboynuzu, kızılçam, fıstık çamı, iğde ve çınar gibi türler seçiliyor. Otomatik ve damlama sulama sistemleri ile bir yandan sağlıklı bir sulama gerçekleştirilirken bir yandan da su harcamalarında ekonomi gözetiliyor.

Öte yandan, ağaçlandırma alanlarında kara servi, mavi servi, zakkum, akasya, ahlat, kuşburnu gibi yangına da dayanıklı türler seçilerek, yeni alanlarda 'yangın dayanım hatları' oluşturuluyor.

MEYVE BAHÇELERİ FARK YARATIYOR

Belediye, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında kentsel tarımı yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar da yapıyor. Bu doğrultuda ilçenin farklı noktalarında meyve bahçeleri oluşturuluyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde ilk uygulama, Yalı Mahallesi 6518/9 Sokak üzerinde, gül bahçesinin devamındaki alanda gerçekleştirildi. Başkan Cemil Tugay’ın da katıldığı çalışmada, mandalina, portakal, greyfurt, elma, armut, ayva, nar, ahududu, kuşburnu, aronya ve kara mürver türlerinden oluşan toplam 80 adet fidan toprakla buluşturuldu.

İLÇE GENELİNE YAYILACAK

Bu uygulamayla birlikte, yaya yolları ile bölünmüş olan alanda doğal bir çit ve meyve koridoru oluşturulacak. Ayrıca proje alanında sentetik gübre, herbisit ve pestisit kullanılmadan, doğal yöntemlerle yetiştiricilik yapılacak. Bitki zararlılarına karşı doğal çözümler uygulanacak. Proje ilçe geneline de yayılacak.