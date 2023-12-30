İzmir’de yürüyen merdiven faciası. 5 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
İzmir’de yürüyen merdiven faciası. 5 yaralı
İzmir Üçyol Metro İstasyonu’nda meydana gelen yürüyen merdivenin basamaklarının geri kayması sonucu 5 kişi yaralandı.

Muhammed Erez / İzmir - YENİÇAĞ

İzmir Üçyol metro istasyonunda fazla yük bindiği iddia edilen yürüyen merdivenler bir anda ters istikamette geri salınırken, merdivende bulunan vatandaşlar yere düştü. Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Üçyol Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenin basamaklarının kayması nedeniyle 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Durumlarının hafif olması tek tesellimizdir. Sağlık durumlarıyla yakından ilgileniyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz. Olaya ilişkin teknik soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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