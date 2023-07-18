İzmir'de zam isyanı. 300'den fazla kamyoncu kontak kapattı

İzmir Bornova’da bir araya 300'den fazla kamyoncu, akaryakıta gelen zamları protesto ederek kontak kapattı.

İzmir'de zam isyanı. 300'den fazla kamyoncu kontak kapattı

Son zamanlarda mazota gelen zamlar vatandaşları çileden çıkarttı. Mazota gelen zamlar nedeniyle şehirlerarası yolculuk yapan otobüs firmalarının sözlü protestosundan sonra, İzmir’de 300’den fazla kamyoncu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamlarına tepki gösterdi.

Benzine 7,52 lira, motorine 7,05 lira ve otogaza ise 5,77 lira zam yapıldı. Kamyoncular, bu zamlara karşı harekete geçmek amacıyla kontaklarını kapattı ve alkışlarla desteklenen bir yürüyüş yapmayı planladı. Ancak polis engeliyle karşılaştılar ve yürüyüşe izin verilmedi.

Nakliyeciler Sitesi'nde devam eden protesto eyleminde kamyoncular, zam kararlarının geri çekilmesini talep etti.

MOTORİN GEÇEN SENEYE GÖRE 9TL BENZİN İSE 14 LİRA ZAMLANDI

Geçen seneye nazaran benzin ve mazot fiyatlarında büyük artış yaşandı. Önüne geçilemeyen artış sebebiyle kamyoncular kontak kapatıyor otobüs firmaları fiyatlarını %25 artırıyor.

İşte geçen seneye göre benzin ve mazot fiyatları:

2022 İzmir kurşunsuz benzin fiyatı: 20 lira 31 kuruş.

2023 İzmir kurşunsuz benzin fiyatı: 34 lira 56 kuruş.

2022 Motorin fiyatı: 23 lira 20 kuruş.

2023 Motorin fiyatı: 32 lira 94 kuruş.

Öne Çıkanlar
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Meral Akşener, Erdoğan’ın ÖTV’yi artıran kararını Danıştay’a taşıdı Siyaset
Meral Akşener, Erdoğan’ın ÖTV’yi artıran kararını Danıştay’a taşıdı
Üzümün faydaları neler? Üzüm neye iyi gelir? Keşfet
Üzümün faydaları neler? Üzüm neye iyi gelir?
Akranları tatilde Zehra Çilingiroğlu şantiyede. Kaya Çilingiroğlu kızını paylaştı Magazin
Akranları tatilde Zehra Çilingiroğlu şantiyede. Kaya Çilingiroğlu kızını paylaştı
TFF yabancı kuralındaki kararını açıkladı Spor
TFF yabancı kuralındaki kararını açıkladı
Mahkemeden erişim engeli talebi için emsal karar Güncel
Mahkemeden erişim engeli talebi için emsal karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da
Otomobildeki yangın ormana sıçramadan söndürüldü Güncel
Otomobildeki yangın ormana sıçramadan söndürüldü