İzmir'de zam isyanı. 300'den fazla kamyoncu kontak kapattı

Son zamanlarda mazota gelen zamlar vatandaşları çileden çıkarttı. Mazota gelen zamlar nedeniyle şehirlerarası yolculuk yapan otobüs firmalarının sözlü protestosundan sonra, İzmir’de 300’den fazla kamyoncu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamlarına tepki gösterdi.

Benzine 7,52 lira, motorine 7,05 lira ve otogaza ise 5,77 lira zam yapıldı. Kamyoncular, bu zamlara karşı harekete geçmek amacıyla kontaklarını kapattı ve alkışlarla desteklenen bir yürüyüş yapmayı planladı. Ancak polis engeliyle karşılaştılar ve yürüyüşe izin verilmedi.

Nakliyeciler Sitesi'nde devam eden protesto eyleminde kamyoncular, zam kararlarının geri çekilmesini talep etti.

MOTORİN GEÇEN SENEYE GÖRE 9TL BENZİN İSE 14 LİRA ZAMLANDI

Geçen seneye nazaran benzin ve mazot fiyatlarında büyük artış yaşandı. Önüne geçilemeyen artış sebebiyle kamyoncular kontak kapatıyor otobüs firmaları fiyatlarını %25 artırıyor.

İşte geçen seneye göre benzin ve mazot fiyatları:

2022 İzmir kurşunsuz benzin fiyatı: 20 lira 31 kuruş.

2023 İzmir kurşunsuz benzin fiyatı: 34 lira 56 kuruş.

2022 Motorin fiyatı: 23 lira 20 kuruş.

2023 Motorin fiyatı: 32 lira 94 kuruş.