İzmir’deki 2 bölge için kritik uyarı: İmara kapatılsın

İzmir’de çok sayıda ilçe, çarpık kentleşme nedeniyle heyelan tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Kış aylarında artan yağışlar, heyelan tehlikesinin yüksek olduğu Narlıdere, Balçova, Çiğli ve Konak ilçelerinde yaşayanları risk altında bırakıyor. Heyelanın kentte karşılaşılan afetlerden biri olduğunu dile getiren Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Önalan, "Heyelan İzmir'de geçmişten bugüne kadar yaşandı. Bundan sonra da yaşanmaya devam edecek. Çünkü çarpık kentleşme var. İzmir'de heyelana neden olan 3 şey var; jeolojik koşullar, yağmur ve yamaç eğimi. Bunlara bir de deprem ekleniyor" ifadelerini kullandı.

'HARMANDALI AFETE MARUZ BÖLGE İLAN EDİLMELİ'

Narlıdere, Balçova, Konak Kadifekale ve Çiğli Harmandalı'nın İzmir'in en çok heyelanla karşı karşıya kaldığı ilçeler olduğunu belirten Önalan, "Bu bölgelerde çok yüksek yamaçlar var. Yağış rejimiyle birlikte plansız bir kentleşme var. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman eğer gerekli önlemleri almıyorsanız heyelanlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Heyelanlarla mücadele etmek için bölgenin yapısına uygun tasarım yapmak lazım. Yüksek binalar özel koşullara göre yapılmalı. Bir de bazı bölgeleri Kadifekale ve Harmandalı'yı imara kapatmak lazım. Harmandalı İzmir'in kanseri, uzun yıllardır devam eden, yanlış yer seçiminden kaynaklanan bir durum var. Şu anda heyelan çöp ile birlikte mahallelerin üzerine yürüyor. Bölgenin afete maruz bölge ilan edilmesi lazım" açıklamalarında bulundu.

'DERE YATAKLARININ KIYISINDAKİ YAPILAŞMALARIN İZMİR'E CİDDİ FATURALARI OLUYOR'

İzmir'in yapılaşmasında çok ciddi sorunlar olduğunu ifade eden Önalan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüksek yapıları kayaçların üzerine yapabilirsiniz, sağlam zeminler olarak düşünülebilir ancak yamaca uygun önlemler almak gerekiyor. Dere yataklarının da rehabilite edilmesi lazım. Dere yataklarının kıyısındaki yapılaşmaların İzmir'e çok ciddi faturaları oluyor. Heyelan da bunlardan bir tanesi. İzmir'de her sene en az bir kez heyelan yaşanıyor. Yapılaşma koşulları çok kötü. Üstyapıyı mühendislik standartlarına uygun yapabilirsiniz ama heyelanı önleyecek önlemleri almazsanız üstyapı ne kadar sağlam olursa olsun bir gün o bölge kayar ve çok ciddi ve mal kayıplarına neden olabilir."