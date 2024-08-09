İzmir'deki buzluk cinayetine ait görüntüler ortaya çıktı

Güvenlik kamerası görüntülerinde, cinayet zanlısı Şenol A. ile Esgin'in teknede buluştuğu ve Şenol A.'nın tekneye kovayla buz taşıdığı anlar yer aldı. Şüpheli, ifadesinde kıskançlık yüzünden cinayeti işlediğini itiraf etti.

Olay, 7 Ağustos akşamı Karşıyaka'daki Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Polis, teknede ceset bulunduğu ihbarı üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan incelemelerde, derin dondurucuda genç kadına ait ceset bulundu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu belirlendi ve İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk otopsi raporunda genç kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Şüpheli Şenol A., cinayeti kız arkadaşı Hilmiye Tuğba Esgin ile yaşadığı kıskançlık nedeniyle işlediğini kabul etti. Esgin'in cesedini saklamak amacıyla tekneye çuval çuval buz taşıdığı öğrenildi. Şenol A. tutuklanırken, karısı D.A. ve K.B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemler devam ederken, cinayete ilişkin detaylı soruşturma sürüyor.