İzmir’deki cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İHA
İzmir’deki cinayette yeni görüntüler ortaya çıktı
18 Nisan akşamı 2. Kadriye Mahallesi'nde yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya dair yeni görüntüler gün yüzüne çıktı.

Olayla ilgili olarak gözaltı sayısı 8'e yükselirken, 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, K.E. (51) ile oğulları E.E. (33) ve A.E. (30) ile aralarında husumet bulunan Halil Kızıltepe (35) arasında çıkan tartışma sonucunda meydana geldi. Tartışmanın büyümesiyle Kızıltepe, tabancayla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesine rağmen hayatını kaybeden Kızıltepe'nin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından yapılan soruşturma neticesinde şüpheli olarak tespit edilen 8 kişi il merkezi ve çevre ilçelerde yakalandı.

Emniyet tarafından gözaltına alınan şüphelilerden K.E., E.E. ve A.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavgaya dair güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde, silahın bir kişi tarafından alınıp başkasına verildiği ve sokakta kalabalığın oluştuğu anlar görülüyor.

Görüntülerde ayrıca, olay sonrası silahın ortadan kaybolmaya çalışıldığı iddiaları da yer alıyor.

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