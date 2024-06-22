İzmir'deki kazada karı koca hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Kaza, Yusuf A'nın kullandığı 35 AEL 650 plakalı otomobil ile Rasim G. idaresindeki 35 HC 9608 plakalı otomobilin Menderes-Gümüldür kara yolu Şaşal Mahallesi yakınlarında çarpışması sonucunda meydana geldi.
Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.
Kazada yaşamını yitirdiği belirlenen Yusuf A. ve eşi Nuray A.'nın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Yaralanan Elif A, İsmet A, Rasim G, Medine Y, Murat Y, Çınar Miraç Y. ve Merve T. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.