İzmir'deki kazada karı koca hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Kaynak: AA
İzmir'deki kazada karı koca hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı; kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Kaza, Yusuf A'nın kullandığı 35 AEL 650 plakalı otomobil ile Rasim G. idaresindeki 35 HC 9608 plakalı otomobilin Menderes-Gümüldür kara yolu Şaşal Mahallesi yakınlarında çarpışması sonucunda meydana geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Kazada yaşamını yitirdiği belirlenen Yusuf A. ve eşi Nuray A.'nın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yaralanan Elif A, İsmet A, Rasim G, Medine Y, Murat Y, Çınar Miraç Y. ve Merve T. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

zmirdeki-kazada-kari-koca-hayatini-kaybetti-7-kisi-yaralandi-1.jpg

zmirdeki-kazada-kari-koca-hayatini-kaybetti-7-kisi-yaralandi-2.jpg

Son Haberler
Rusya bir kez daha Harkov’u vurdu: 3 ölü Dünya
Rusya bir kez daha Harkov’u vurdu: 3 ölü
Sırtlarına vergi zammı binen Kenyalılar sokaklara döküldü Dünya
Sırtlarına vergi zammı binen Kenyalılar sokaklara döküldü
Güneşli havada sis farı yakınca ceza yedi. Savunması pes dedirtti Yerel Haberler
Güneşli havada sis farı yakınca ceza yedi. Savunması pes dedirtti
Yunus Akgün: Her şey bizim elimizde Spor
Yunus Akgün: Her şey bizim elimizde
Sultangazi'de cami önüne bebek bırakıldı. 17 yaşındaki baba ile iki kişi gözaltında Gündem
Sultangazi'de cami önüne bebek bırakıldı. 17 yaşındaki baba ile iki kişi gözaltında
Mersin Toroslar'da limon yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı Yerel Haberler
Mersin Toroslar'da limon yüklü kamyon devrildi: 6 yaralı