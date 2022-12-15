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Mikrop yuvasında salça üretimi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekipleri, sağlıksız koşullarda salça üretilen büyükbaş hayvan besi çiftliğine operasyon düzenledi. Operasyonda salçaların pis teknelerde bekletildiği ve bozuk ürünlerin salça yapımında kullanıldığı görüldü.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 11:18
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İzmir'deki mikrop yuvasında salça üretimi. Mide bulandıran görüntüler

Mikrop yuvasında salça üretimi
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İHA'nın haberine göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Sarılar Mahallesi'nde M.M.B. adlı şahsın iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan büyükbaş hayvan besi çiftliğine ait eklentide insan sağlığına aykırı şekilde salça üretimi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. 

Operasyonda 4 üretim havuzu, 4 üretim makinesi, plastik bidonlar ve havuzlar içerisinde piyasa değeri 1 milyon 600 bin lira olan toplam 25 bin kilo işlenmiş salça ele geçirildi. Şüpheli M.M.B. hakkında "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan adli işlem başlatılırken, işletme mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Operasyon anı kameralara yansırken, görüntülerde besi çiftliğinin eklentisinde yapılan salça üretimi jandarmayı bile şaşkınlık içerisinde bıraktı. Görüntülerde pis kazanlarda ve havuzlarda bekletilen salçaların hali, kullanılan bozuk malzemelerin yerlerde poşet içerisinde beklemesi, duvarlardaki lekeler ve işletme sahibinin soğukkanlı bir şekilde ürünleri tanıtması yer aldı.

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mmt
15.12.2022 11:50
ülkemin her alanda çivisini çıkardılar.görev yapması gereken kurumlar nerelerdeler.  
 
İş adamı
15.12.2022 11:26
Bu tür ürünleri bir de internet üzerinden organik vs diyerek fahiş fiyatlardan satıyorlar  
 
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