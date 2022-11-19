19 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Çocuk kavgası silahlı çatışmaya dönüştü

Çocuk kavgası silahlı çatışmaya dönüştü

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişiden, durumu ağır olan 1 kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 01:13
Takip Et

İzmir'deki silahlı çocuk kavgasında ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti

Çocuk kavgası silahlı çatışmaya dönüştü
+
Aa
-

Olay, 16 Kasım günü Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi’nde bulunan kuaförde meydana geldi. İddiaya göre, kuaförde iki kişi arasında çocukların kavga etmesi iddiasıyla tartışma çıktı. Yaşanan arbedenin sokağa taşması ve iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla iki grup birbirine ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cafer Karaca (43), M.D., Ş.D., S.D., H.K. ve O.K.’nin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altında alındı. Tedavi altına alınan yaralılardan Cafer Karaca ve M.D.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yaralıların kaldırıldığı hastane önlerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı kavgada yaralanan Cafer Karaca'nın tedavi gördüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayda yaralanan 4 kişinin taburcu edildiği, ağır yaralanan M.D.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
1
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
2
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
3
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
4
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿İslam Memiş dolarda yapılacak operasyonu açıkladı. Tarih vererek uyardı
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
5
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿Kassandra bu sene bitmeden yaşanacakları ürpererek açıkladı
6
﻿Kassandra bu sene bitmeden yaşanacakları ürpererek açıkladı
﻿Kassandra bu sene bitmeden yaşanacakları ürpererek açıkladı
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
7
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Bir daire 3 sahip
﻿Bir daire 3 sahip
﻿Bir daire 3 sahip
﻿Çocuk kavgası silahlı çatışmaya dönüştü
﻿Çocuk kavgası silahlı çatışmaya dönüştü
﻿Çocuk kavgası silahlı çatışmaya dönüştü
﻿Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 12 ölü
﻿Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 12 ölü
﻿Hindistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 12 ölü
﻿Metruk ev operasyonları
﻿Metruk ev operasyonları
﻿Metruk ev operasyonları
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.