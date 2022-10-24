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  • Park yeri kavgasında silahlar konuştu. Okul yolundaki Yusuf suratından vuruldu. İşte o anlar

Park yeri kavgasında silahlar konuştu. Okul yolundaki Yusuf suratından vuruldu. İşte o anlar

İstanbul Arnavutköy'de aracını bir iş yerinin önüne park etmek isteyen sürücü ile esnaf arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 23:29
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Park yeri kavgasında silahlar konuştu. Okul yolundaki Yusuf suratından vuruldu. İşte o anlar

Park yeri kavgasında silahlar konuştu. Okul yolundaki Yusuf suratından vuruldu. İşte o anlar
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DHA - Otomobil sürücüsü iş yeri sahipleri Fırat Öztürk ve Kurtuluş Tüysüz'e ateş etti. Bacaklarından yaralanan iş yeri sahipleri hastanede tedavi altına alınırken, silahtan çıkan mermilerden biri, annesiyle birlikte okuldan dönen 7 yaşındaki Yusuf S. isimli çocuğun yüzünden yaralanmasına neden oldu. 

Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Hüma Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında, Fırat Öztürk ve Kurtuluş Tüysüz cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin önüne park etmek isteyen bir otomobil sürücüsüyle tartıştı. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü silahıyla Öztürk ve Tüysüz'e ateş açıp, hızla uzaklaştı. Silahtan çıkan mermilerden biri annesiyle birlikte okuldan dönen Yusuf S. isimli bir çocuğa isabet etti. Çocuğun yüzünden yaralandığı öğrenildi.  

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bacaklarından yaralanan iş yeri sahipleri ve 7 yaşındaki Yusuf  S.hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. 

Öte yandan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen şüphelinin, Fırat Öztürk ve Kurtuluş Tüysüz ile tartıştıktan sonra silahıyla ateş açtığı görülüyor.

 

 

 

 

 

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