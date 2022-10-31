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Lokantada tartışan müşteriler 16 yaşındaki garsonu başından vurdu

İstanbul Sultangazi’de bir lokantada, 5 kişi arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk işçi olan garson başından vuruldu. Şüpheliler kaçarken, Nihat Demir isimli garson yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 09:29
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İstanbul Sultangazi’de lokantada tartışan müşteriler 16 yaşındaki garsonu başından vurdu

Lokantada tartışan müşteriler 16 yaşındaki garsonu başından vurdu
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DHA'da yer alan habere göre; Sultangazi ilçesinin Gazi Mahallesi'nde 27 Ekim Perşembe gecesi 23.50 sıralarında bir lokantada silahlı kavga yaşandı. Lokantanın terasında oturan 4 kişi yanlarına gelen diğer kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüphelilerden biri silahını çıkarttı ve garsonluk yapan 16 yaşındaki Nihat Demir isimli çocuk başından vurdu.

Şüpheliler kaçarken, garson Nihat Demir yere yığıldı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahale ettiği Nihat Demir, hastaneye kaldırıldı. Demir'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ÇORBA SERVİSİ YAPARKEN VURULDU

Güvenlik kamera kayıtlarına giren silahlı kavganın görüntülerinde, garson Nihat Demir'in belinde silah olan şüphelinin önünden geçip merdivenlerden yukarı çıktığı, terasta şüphelilerin arkasında oturan müşterilere çorba servisi yaptıktan sonra içeriye girdiği, bu sırada yaşanan kavgada ateş edildiği görülüyor. Silahın patlamasıyla Nihat Demir yere yığılıyor. Şüpheliler kaçarken, silahlı kişi merdivenlerden inerken yere düşüyor. Şüphelilerden biri de önündeki kişiyi montundan çekerek yere düşürmeye çalışıyor.

"O KURŞUN KARDEŞİMİZE İSABET ETMESE 3 YAŞINDAKİ BEBEĞE GELECEKTİ"

Mahalle sakini M.A., "Dışarıda başlayan bir tartışma, buraya yansımış. Şüpheliler çorba içmeye geldi. Tartıştıkları kişi daha sonra silahla geliyor, kavga çıkıyor. Silahın ateş almasıyla garson kardeşimiz yaralandı. Mermi kafasına isabet etmiş, şu an yoğun bakımda. 16 yaşında genç bir çocuk yoğun bakımda yatıyor, ne olacak belli değil. Olayla hiç ilgisi yok. Daha 16 yaşındaydı, ekmeği için gece vardiyasında çalışıyordu. Mermi kardeşimize isabet etmeseydi, 3 yaşındaki bir bebeği vuracaktı. Yakalansınlar cezasını çeksinler, şu an onların cezasını genç bir çocuk çekiyor" ifadelerini kullandı.

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E
31.10.2022 09:39
Yakalanır ben onu vurmak istememiştim der taksirle yaralamadan üç beş ay yatar çıkar  
 
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