İzmir'deki yasa dışı silah ticareti operasyonunda 4 tutuklama

İzmir'in Bornova ilçesinde yasa dışı silah imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'deki yasa dışı silah ticareti operasyonunda 4 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imalatı ve ticaretini önlemeye yönelik saha ve analiz çalışmaları yürüttü. Çalışmalar neticesinde, suçu gerçekleştiren S.G., O.E., O.K. ve M.A. isimli 4 kişi takip edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan polis ekipleri, şüphelilerin ikamet ve araçlarına eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

aw894798-01.jpgAdreslerde yapılan aramalarda ise, 120 adet çevirmeye hazır kuru sıkı tabanca, 188 şarjör, 3 ruhsatsız tabanca, 359 fişek, 99 silah parçası, 1 adet hidrolik pres makinesi, 1 dremel makinesi, 6 matkap ve silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

aw894798-02.jpgÖte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs da emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)

aw894798-03.jpg

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
Son Haberler
Hizbullah davasının avukatı anlattı: Hizbullah hiç bitmedi hatta kamu kurumlarına yerleştiler Güncel
Hizbullah davasının avukatı anlattı: Hizbullah hiç bitmedi hatta kamu kurumlarına yerleştiler
Korumalar yalnız bırakınca Biden yine çakılıyordu Dünya
Korumalar yalnız bırakınca Biden yine çakılıyordu
Fatih Terim Avrupa'ya gidiyor. Hollanda basınından flaş iddia Spor
Fatih Terim Avrupa'ya gidiyor. Hollanda basınından flaş iddia
Volkswagen Golf’un Mayıs ayı fiyatları açıklandı. İşte zamlı liste Teknoloji - Otomotiv
Volkswagen Golf’un Mayıs ayı fiyatları açıklandı. İşte zamlı liste
Hatıran Yeter filminden ilk set pozu geldi Magazin
Hatıran Yeter filminden ilk set pozu geldi
Rusya Greenpeace örgütünü faaliyetleri istenmeyen kuruluş ilan etti Dünya
Rusya Greenpeace örgütünü faaliyetleri istenmeyen kuruluş ilan etti
Aydın'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı Güncel
Aydın'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı