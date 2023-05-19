İzmir'deki yasa dışı silah ticareti operasyonunda 4 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imalatı ve ticaretini önlemeye yönelik saha ve analiz çalışmaları yürüttü. Çalışmalar neticesinde, suçu gerçekleştiren S.G., O.E., O.K. ve M.A. isimli 4 kişi takip edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan polis ekipleri, şüphelilerin ikamet ve araçlarına eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 120 adet çevirmeye hazır kuru sıkı tabanca, 188 şarjör, 3 ruhsatsız tabanca, 359 fişek, 99 silah parçası, 1 adet hidrolik pres makinesi, 1 dremel makinesi, 6 matkap ve silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs da emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)