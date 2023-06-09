İzmir’de yıldırımlar geceyi aydınlattı

İzmir’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları meydana gelirken, şimşekler geceyi aydınlattı. Sağanak yağış esnasında bazı noktalara da yıldırım düştüğü görüldü.

İzmir’de yıldırımlar geceyi aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmasının ardından gece saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağış sebebiyle başta Kemalpaşa, Ödemiş, Çiğli olmak üzere kentin birçok caddesi ve sokağı göle dönerken, kentin ayrı noktalarında meydana gelen yıldırım düşmesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Düşen yıldırımlar sebebiyle herhangi bir can kaybı meydana gelmezken, şimşekler İzmir’de geceyi aydınlattı.

YAĞMURUN GECE DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İzmir ve Manisa çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı. (İHA)

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