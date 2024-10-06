İzmir’in göbeğinde korkunç görüntü

Kaynak: Haber Merkezi
İzmir’in göbeğinde korkunç görüntü

İzmir’in işlek caddelerinden birinde korku evi adıyla kesilmiş kadın kafası, ceset asılması tepki çekti.

İstanbul Fatih’te İkbal Uzuner ile Ayşegül Halil isimli iki genç kızın Semih Çelik tarafından vahşice katledilmesinin ardından İzmir Alsancak’taki bir görüntü tepki çekti.

Bornova Sokağı’ndaki Azazil isimli korku evinin binasına kesilmiş kadın kafası ve ceset tasvirleri asılması görenleri korkutuyor.

“BÖYLE BİR SAÇMALIK OLAMAZ”

Korkunç görüntüleri kayda alan vatandaş, “Buradan çocuk çoluk geçiyor. Bakın bir kafa… Buna nasıl müsaade ediliyor? Belediye melediye yok mu ya? Burası bir sokak! Böyle bir saçmalık olamaz. Hakikaten buna yetkililerin buna müdahale etmesi lazım” ifadelerini kullandı.

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