İzmit Belediyesi, EYT paneline ev sahipliği yaptı

ANKA'da yer alan habere göre, Dr. Av. Murat Özveri’nin sunum yaptığı panele, İKK Başkanı Hüseyin Erol, CHP Kocaeli Kadın Kolları Başkanı ve Milletvekili Aday Adayı Songül Kaya, İKK Emekli Meclisi Başkanı Neriman Kılıçalan, Emekli-Sen Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Turgut, Kocaeli EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Çağlayan, Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Şubesi Bölge Sorumlusu Cafer Subaşı, Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Ergün Şahin, Tüm Emekliler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Hasan Tezcan ile çok sayıda emekli yurttaş katıldı.

Programda konuşan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, şunları söyledi:

“Türkiye 2022 yılı itibari ile 13 milyon 600 bin emeklinin olduğu, Kocaeli’nin ise en çok emekliyi barındıran dokuzuncu il olduğu, yaklaşık 8 milyon emeklinin açlık sınırında yaşadığını ve 7 milyon emeklinin ek işler yaptığını biliyoruz. Aslında en dramatik olanı 65 yaş üstü olan emeklilerin İŞKUR üzerinden iş taleplerinin artması. EYT’liler ne istiyor? Yaş sınırı olmadan primini doldurup emekli olmak istiyor. Müjde verildi. Mart ayında bu işin resmiyet kazanmasını bekliyoruz.”

Özveri’nin sunumunun ardından program, plaket töreni ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.