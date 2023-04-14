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İzmit Belediyesi kentte işsizliğe karşı harekete geçti

İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan İstihdam Birimi, iş arayan yurttaşları işverenlerle bir araya getirmeye devam ediyor.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 17:14
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İzmit Belediyesi kentte işsizliğe karşı harekete geçti

İzmit Belediyesi kentte işsizliğe karşı harekete geçti
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ANKA'da yer alan haberde, İzmit Belediyesi İstihdam Birimi, Leyla Atakan Kütüphanesi Toplantı Salonu’nda CEVA Lojistik şirketinin işçi alımına ev sahipliği yaparak işveren ile iş arayanları buluşturdu. Bu çerçevede, CEVA Lojistik Yetkilisi Halil Dumanlı ve iş arayan yaklaşık 20 kişi bir araya geldi. Formları doldurulduktan sonra katılımcılarla yüz yüze görüşmeler yapıldı. Yetkililer, yapılan incelemenin ardından aranan kriterlere uyan 13 kişiyi, yeniden görüşmek için Köseköy ve Gölcük tesislerine davet etti. 

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