İzmit sağlığa yürüyor

Kadınlara yönelik açık hava spor aktiviteleri düzenlemeye devam eden İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, yaklaşık 110 kadının katılımı ile sağlık yaşam yürüyüşü organize etti. SEKA Park’ta uzman spor eğitmenleri eşliğinde yapılan yürüyüş organizasyonu sayesinde kadınlar hem sosyalleşti hem de spor yapma imkanı buldu.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne denk getirilen sağlıklı yaşam yürüyüşünün sonunda kadınlara karanfil hediye edildi. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün organize ettiği sağlık yaşam yürüyüşleri 15 günde bir olmak üzere kentin farklı noktalarında devam edecek.