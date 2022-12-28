İznik SDYV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İznik Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (SDYV), sodam kordinatör olmak üzere geçici 5 işçi alacak. Son başvuru tarihi 2 Ocak 2023 olarak açılandı.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3. Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5. Seyahat engeli bulunmamak. Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı. vücut sağılığı veya engeli bulunmamak.

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karışturma, edimin ifasuna fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, (Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunulduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu tespit edilen kişiler kabul edilmeyecektir.)

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1. SODAM açılacak bölgeyi sosyokültürel açıdan bilen, üniversitelerin eğitim fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla fen-edebiyat fakültelerinden veya psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik. sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmetler alanlarından lisans mezunu olmak. (Sosyal projelerde tecrübe edinmiş kişiler tercih sebebidir).

2. ÖSYM tarafından 2021-2022 yıllarında yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3. İZNİK İlçesinde son başvuru tarihi itibariyle son 6 (Altı) ay süreyle ve kesintisiz ikamet ediyor olmak. Iznik ilçe sınırları içerisinde ikamet edenler içerisinden yapılan müracaatlar kabul edilecektir.

4. Adli sicil kaydı bulunmamak.

5. Microsoft Office (Word, Excel vb.) temel bilgisayar programlarını kullanabilmek ve yeterlilik durumunu gösterir belgeye sahip olmak veya üniversite eğitiminde ilgili derslerden eğitim aldığını gösterir belgeye sahip olmak.

6. Askerlikle ilişiği bulunmamak: askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

7. Asgari B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Aktif araç kullanabiliyor olmak.