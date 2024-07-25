İZSU Genel Müdürü gözaltına alındı. İzmir'de elektrik kaçağı soruşturmasında flaş gelişme

12 Temmuz'da Konak ilçesinde meydana gelen sağanak yağış sırasında su birikintisine basan Deniz ve Öktemay, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, bunlardan 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltında bulunan 27 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve 14'ü tutuklandı.

Bilirkişi raporuna göre, olayda ihmaline rastlanan 5 şüpheli için gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanmış, 1 kişinin kanser tedavisi gördüğü ve 1 kişinin yurt dışında olduğu belirtilmiştir. Yakalanan 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler ifadelerinde, "elektrik kablosunun yüzeye yakın olduğunu", "koruyucu borunun kesildiğini" ve "elde malzeme olmadığı için borunun değiştirilemediğini" ifade etmişlerdir. Ayrıca, "mazgallarda yapılan işlemler sırasında İZSU gözlemcisinin izinli olduğu" belirtilmiştir. İki kişinin ölümüne neden olan olayla ilgili olarak İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan da gözaltına alındı.

GÜRKAN ERDOĞAN KİMDİR?

Gürkan Erdoğan, 1982 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra, 2006 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden lisans diploması aldı. 2012 yılında aynı üniversitede planlama üzerine yaptığı çalışmalarla inşaat yüksek mühendisi unvanını kazandı.

Kariyerine 2006-2009 yılları arasında özel sektörde ve İnşaat Mühendisleri Odası'nda çeşitli görevler alarak başladı. 2009 yılında Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nde inşaat mühendisi olarak çalışmaya başladı ve Ege Bölgesi'nde birçok projede sorumlu mühendis olarak yer aldı.

2016-2020 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanlığı görevini yürüttü. Temmuz 2019'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı görevine atandı. 2020'nin Ekim ayında İZSU Genel Müdür Yardımcılığı görevine terfi etti ve bu görevini 2023 yılına kadar sürdürdü. 2024 yılında İZSU Genel Müdürü olarak atanmış olup, halen bu görevde bulunmaktadır.