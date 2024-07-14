İzmir'deki elektrik faciasında 29 gözaltı. Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Tunç, İzmir Konak'taki yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.

Bakan Tunç'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

"İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Olayın yaşandığı bölgeye gelen elektrik firması yetkilileri ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulunmuştu. Yetkililer, ilk olarak kanalizasyon çevresinde elektrik kaçağının olduğu şüphesiyle kazı çalışması yapmıştı. Ekipler, yine bölgede de cihazlarla elektrik kaçağı olup olmadığını kontrol etmişti.