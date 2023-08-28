İzzet Ünver'in yeni takımı belli oldu

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, milli smaçör İzzet Ünver'i transfer etti.

KAYNAK: AA
İzzet Ünver'in yeni takımı belli oldu

Başkent kulübü, daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor Toto ve Çevre Gücü takımlarında forma giyen 1992 İstanbul doğumlu, 1,94 metre boyundaki İzzet Ünver'i transfer ettiğini duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzzet Ünver, ligin güçlü takımlarından Halkbank'ta forma giyeceği için mutlu olduğunu kaydetti.

İzzet Ünver, şu değerlendirmeyi yaptı:

Çok mutluyum. Umarım sağlıklı bir sezon geçirir, son düdük çaldığında yarışacağımız tüm kulvarlarda başarı elde ederiz. Türkiye'nin en başarılı ve güçlü kulüplerinden birine geldim. Kulübün ne kadar profesyonelce idare edildiğini, sunulan imkanları biliyorum. Biz sporculara antrenmanlarda çok çalışmak, sahada da iyi oynamak kalıyor.

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