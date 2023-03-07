﻿Amerikan polisi Ja Morant'a soruşturma başlattı

Memphis Grizzlies süperstarı Ja Morant'ın silah olayı için Colorado polisinin soruşturma başlattığı bildirildi.



COLORADO POLİSİ HAREKETE GEÇTİ

ESPN'de yer alan habere göre; Colorado polisinin, bir gece kulübünde çektiği Instagram canlı yayınında tabancasını gösteren Morant'in durumunu araştırmaya başladığını belirtti.

MORANT NBA KURALLARINI İHLAL ETTİ Mİ?

Glendale Emniyet Müdürlüğü, olayın Glendale'deki bir striptiz kulübü olan Shotgun Willie's'de gerçekleştiğini doğruladı.

NBA'in kurallarına göre bir oyuncunun takım mülkünde veya takım ile seyahat halinde ateşli silah bulundurması yasak olarak belirtilmiş durumda. Morant tarafından canlı yayınlanan videoda, Grizzlies yıldızının sarhoş olup olmadığı açık olmasa da, diğerlerinin alkol aldığı görülmüştü.