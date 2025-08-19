Jackson Muleka Süper Lig'e dönüyor!

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Konyaspor transferde de hız kesmiyor. Anadolu ekibi, yeni transferini bugün şehre getirmeyi planıyor.

KONYASPOR JACKSON MULEKA İLE ANLAŞTI



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Konyaspor, Kongolu golcü Jackson Muleka ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki oyuncu, Konyaspor'dan yıllık 1.2 milyon euro kazanacak.

Muleka'nın sağlık kontrolünden geçmek üzere bugün Konya'ya gelmesi bekleniyor.



Muleka, Suudi Arabistan ekibi Al Kholood ile sözleşmesini feshederek yollarını ayırmıştı. Golcü oyuncu, toplamda 30 maçta süre bulurken, 7 gol attı ve 6 asist yaptı.

