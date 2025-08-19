Jackson Muleka Süper Lig'e dönüyor!

Jackson Muleka Süper Lig'e dönüyor!

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Jackson Muleka, yeniden Süper Lig'e dönüyor. Süper Lig'e fırtına gibi bir giriş yapan Konyaspor tecrübeli oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Konyaspor transferde de hız kesmiyor. Anadolu ekibi, yeni transferini bugün şehre getirmeyi planıyor.

KONYASPOR JACKSON MULEKA İLE ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Konyaspor, Kongolu golcü Jackson Muleka ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki oyuncu, Konyaspor'dan yıllık 1.2 milyon euro kazanacak.

y.jpeg

Muleka'nın sağlık kontrolünden geçmek üzere bugün Konya'ya gelmesi bekleniyor.

Muleka, Suudi Arabistan ekibi Al Kholood ile sözleşmesini feshederek yollarını ayırmıştı. Golcü oyuncu, toplamda 30 maçta süre bulurken, 7 gol attı ve 6 asist yaptı.

