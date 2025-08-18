Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilmişti! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması

Trabzonspor'da forma giyen milli kaleci Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Deneyimli file bekçisi için bordo-mavililerden gece yarısı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Uğurcan Çakır'ın adı bir kez daha Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin deneyimli kaleci için Trabzonspor ile İsmail Yüksek + bonservis karşılığında anlaşma sağladığına dair iddialar sonrası Trabzonspor'dan gece geç saatlerde resmi açıklama geldi.

ugurcan-cakir-trabzonspor-1716211342-136938.jpg

TRABZONSPOR'DAN UĞURCAN ÇAKIR İÇİN AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır için çıkan iddiaların ardından NOW Spor'a açıklamalar yaptı."Trabzonspor'un böyle bir gündemi yok" diyen Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şöyle;

"Daha önce Uğurcan konusunda açıklama yapmıştım. Trabzonspor’un böyle bir gündemi yok. Yarın maçımız var ve tüm konsantrasyonumuz Kasımpaşa maçı. Bu konuda söylenecek bir şey yok."

