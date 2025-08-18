Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilmişti! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması

Uğurcan Çakır'ın adı bir kez daha Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin deneyimli kaleci için Trabzonspor ile İsmail Yüksek + bonservis karşılığında anlaşma sağladığına dair iddialar sonrası Trabzonspor'dan gece geç saatlerde resmi açıklama geldi.

Yılın transfer sürprizini resmen duyurdular! Hakim Ziyech lige geri dönüyor: Fenerbahçe...

Okan Buruk Pep Guardiola'yı bile solladı!

TRABZONSPOR'DAN UĞURCAN ÇAKIR İÇİN AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır için çıkan iddiaların ardından NOW Spor'a açıklamalar yaptı."Trabzonspor'un böyle bir gündemi yok" diyen Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şöyle;

"Daha önce Uğurcan konusunda açıklama yapmıştım. Trabzonspor’un böyle bir gündemi yok. Yarın maçımız var ve tüm konsantrasyonumuz Kasımpaşa maçı. Bu konuda söylenecek bir şey yok."

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakıma alındı!

Otobüste taraftarlara açıkladı! Ali Koç'tan Kerem Aktürkoğlu ve yerli kaleci müjdesi

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu! Duyanlar kulaklarına inanamadı: Beşiktaş...

Hakan Çalhanoğlu'nu resmen duyurdular! Süper Lig'de 'olmaz' denilen transfer oldu: Havalimanı dolup taşacak