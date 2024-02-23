Jakuzide 'Lan fakirler' demişti. AKP'den yeniden aday oldu

AKP’nin 2020 yılında Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanı olan Mehmet Selim Saraç, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde AKP’den Belediye Meclis üyesi adayı oldu.

Şanlıurfa AKP Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, jakuzide çektiği videoda, "Lan fakirler! Oğlum beni rahatsız etmeyin” ifadelerini kullanmış ve sosyal medyada hızla yayılan video sonrasında eleştirilen odağına oturmuştu. Saraç, çektiği videoya tepkiler üzerine görevinden istifa etmişti.

İstifa mesajında çektiği videoda insanları küçümsemesine rağmen böyle kasıtta bulunmadığını belirten Saraç, videoyu temiz duygularla çekip ironi yaptığını söylese de vatandaşları bu dediklerine inandıramamıştı.

AKP’DEN YENİDEN ADAY

31 mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere 37 gün kala, jakuzide video çeken Mehmet Selim Saraç’ın AKP’den belediye meclis üyesi için aday olduğu ortaya çıktı. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde AKP’nin meclis üyeliği için aday olan Saraç sosyal medyanın yeniden gündemine oturdu.