Jakuzide 'Lan fakirler' demişti. AKP'den yeniden aday oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Jakuzide 'Lan fakirler' demişti. AKP'den yeniden aday oldu
2020 yılının Temmuz ayında jakuzide video çekerek “Lan fakirler, beni rahatsız etmeyin tamam mı? Biraz keyif yapıyorum” ifadelerini kullanan Şanlıurfa AKP Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, AKP’den Belediye Meclis üyesi adayı oldu.

AKP’nin 2020 yılında Şanlıurfa Gençlik Kolları Başkanı olan Mehmet Selim Saraç, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde AKP’den Belediye Meclis üyesi adayı oldu.

Şanlıurfa AKP Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç, jakuzide çektiği videoda, "Lan fakirler! Oğlum beni rahatsız etmeyin” ifadelerini kullanmış ve sosyal medyada hızla yayılan video sonrasında eleştirilen odağına oturmuştu. Saraç, çektiği videoya tepkiler üzerine görevinden istifa etmişti.

sarac1-ilxg.webp

İstifa mesajında çektiği videoda insanları küçümsemesine rağmen böyle kasıtta bulunmadığını belirten Saraç, videoyu temiz duygularla çekip ironi yaptığını söylese de vatandaşları bu dediklerine inandıramamıştı.

AKP’DEN YENİDEN ADAY

31 mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere 37 gün kala, jakuzide video çeken Mehmet Selim Saraç’ın AKP’den belediye meclis üyesi için aday olduğu ortaya çıktı. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde AKP’nin meclis üyeliği için aday olan Saraç sosyal medyanın yeniden gündemine oturdu.

İlgili Haberler
Ekonominin ağır topu Şeref Oğuz: Lirayı çıplak bırakırsan döviz tahrik olur
Son Haberler
Sürücü adayı yayaya çarptı. Yaya yaralandı Yerel Haberler
Sürücü adayı yayaya çarptı. Yaya yaralandı
Sokak müzisyenlerine eşlik eden amcanın şarkıyı söyleyiş şekli olay oldu. Öyle bir 'çomak sokarım' deyişi vardı ki.. Besbelli hayat çok çektirmiş amcaya Gündem
Sokak müzisyenlerine eşlik eden amcanın şarkıyı söyleyiş şekli olay oldu. Öyle bir 'çomak sokarım' deyişi vardı ki.. Besbelli hayat çok çektirmiş amcaya
Bademcik alınmalı mı Sağlık
Bademcik alınmalı mı
Ensenizde limon gezdirin. Mucizelerini görünce inanamayacaksınız Sağlık
Ensenizde limon gezdirin. Mucizelerini görünce inanamayacaksınız
Acun Ilıcalı Alman spor kanalı Sport1'in hisselerinin yüzde 50'sini satın aldı. Ne kadar para ödediği de açıklandı Spor
Acun Ilıcalı Alman spor kanalı Sport1'in hisselerinin yüzde 50'sini satın aldı. Ne kadar para ödediği de açıklandı
Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı ocakta arttı Ekonomi
Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısı ocakta arttı
Rusya Ukrayna'yı çok sert vurdu: 4 ölü 8 yaralı Dünya
Rusya Ukrayna'yı çok sert vurdu: 4 ölü 8 yaralı