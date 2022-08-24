James Webb Uzay Teleskobu Jüpiter'ı fotoğrafladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 25 Aralık 2021'de uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'in yeni fotoğraflarını yayınladı.

James Webb'in temmuzda elde ettiği görüntülerde, Jüpiter'i çevreleyen auroralar, dev fırtınalar, uydular ve halkalar dikkat çekmektedir.

Elde edilen kızılötesi görüntülerde yapay bazı detaylar eklendi.

Konu hakkında açıklama yapan NASA'nın projesinden sorumlu Imke de Pater, "Jüpiter'i daha önce hiç böyle görmemiştik. Gerçekten inanılmaz. Görüntülerin bu kadar iyi olmasını biz de beklemiyorduk" dedi.