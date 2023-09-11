Jandarma baskınında evinden cephanelik çıktı

Muğla’da bir ikamete yapılan operasyonda cephanelik ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Jandarma baskınında evinden cephanelik çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gölköy Mahallesi'nde ikamet eden G.T. isimli şahsın, genel güvenliği kasten tehlikeye soktuğu yönünde ihbar üzerine jandarma harekete geçti.

Jandarma ekiplerince eve yapılan operasyonda arama faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında seri numarasız tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 40 adet 7.65 mm fişek, 1 adet otomatik av tüfeği, 3 adet av tüfeğine ait 20 mühimmat kapasiteli uzun şarjör, 1 adet av tüfeğine ait 5 mühimmat kapasiteli kısa şarjör, 1 adet av tüfeğine ait alev gizleyen, 1 adet av tüfeğine ait ses arttırıcı ek namlu, 28 adet 16 kalibre dolu av tüfeği kartuşu, 59 adet 12 kalibre kartuş, 29 adet boş av tüfeği kartuşu ve 1 adet komando bıçağı ele geçirildi.

Şahısla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi.

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