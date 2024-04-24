Jandarma bin 866 adet tarihi eser ele geçirdi

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 şüpheli şahsın elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı ve Mahmudiye ilçesine geleceği öğrenildi.

Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahısların kullandığı araç durduruldu.

Araçta ve şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 723 adet bronz sikke, 113 adet bronz yüzük, 16 adet bronz kolye ucu, 5 adet bronz mühür, 1 adet bronz kadın heykeli, 1 adet mermer hayvan heykeli, 7 adet bronz obje ele geçirildi.

Tarihi eser niteliğindeki ürünleri satmaya çalışırken suçüstü yakalanan şahıslar hakkında Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla, ‘Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldı.