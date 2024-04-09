Jandarma ekipleri, köydeki çocuklarla bayram hediyesi verdi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi sorumluluk bölgesindeki mahalle ve köylerdeki çocukları ziyaret ederek bayramlaştı ve hediyeler verdi. Jandarma ekipleri, köy ve kırsal mahalleleri dolaşarak çocuklarla buluştu. Divanlı Mahallesi'nde çocuklarla bir araya gelen ekipler, bayrak, boyama kitabı ve şeker dağıtarak çocukları sevindirdi. Çocuklar, jandarmanın motosikletine binerek fotoğraf çektirdi.