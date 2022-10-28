Jandarma ekiplerinden 29 Ekim'e özel klip

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı arama ve kurtarma ekiplerince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Narman Peri Bacaları, Tortum Şelalesi, Yedi Göller Ve Tarihi Saat Kulesi’nde dev Türk bayrakları açıldı.
Jandarma Su Altı Komandolarının uzun göldeki dalışı ve bayrak açması renkli görüntülere sahne oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı. (İHA)
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