Kimsesi olmayan şehit annesinin fındıklarını Jandarma toplayıp teslim etti

İHA'nın haberine göre, Engin Demiroğlu 1988 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığında askeri görevini yerine getirirken şehit düştü.

Vazife şehidi Engin Demiroğlu’nun Bartın’da yaşayan ve kimsesi olmayan annesi Zühre Demiroğlu kendisini ziyarete gelen Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile İl Jandarma Komutanı Alb. Ersin Arslan’a yaşlılığından dolayı bahçesindeki fındıkları toplayamadığını ve bu duruma çok üzüldüğünü iletti.

Şehit annesinin üzüntüsüne kayıtsız kalmayan Vali Nurtaç Arslan ve İl Jandarma Komutanı Ersin Arslan tarafından yaşlı kadına fındıklarını toplamakta yardımcı olunacağı bildirildi. İlk olarak fındık bahçesine giden Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annesi yaşlı kadının ot ve dikenlerle kaplanan bahçesini temizledi.

Daha sonra şehit annesi Zühre Demiroğlu jandarma aracı ile evinden alınıp bahçeye getirildi. Bahçesinin temizlendiğini gören şehit annesi fındıklarının da jandarma personellerince toplanmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

Jandarma personelinin oğlunun mezarını da temizlenmesine yardımcı olduğunu ve sevinçten ne yapacağını bilemediğini söyleyen Anne Demiroğlu jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Yaşadıklarını anlatan Zühre Demiroğlu “Engin Demiroğlu 65 doğumluydu. Askerliğini İstanbul’da yaptı. 5 aylıkken Kartal Maltepe’de orada şehit oldu. Jandarmalarım bana sahip çıktı. Bahçem girilecek durumda değildi. Burayı temizlediler, biçtiler. Fındıklarımı toplayıp bana teslim ettiler. Çok sevindim. Ne yapacağımı da bilemiyorum. Benim oğlum şehit oldu 34 sene oldu. Buradakiler hep benim evlatlarım” diye konuştu.