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Çiftçi ürün toplarken buldu jandarma tarlaya akın etti

İstanbul Çatalca’da ayçiçeği toplamak için tarlaya giden çiftçi, Balkan savaşlarından kaldığı tahmin edilen patlamamış bir top mermisi buldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bombayı kontrollü bir şekilde imha etti.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 11:00
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İstanbul Çatalca yaşayan çiftçi ürün toplarken buldu jandarma tarlaya akın etti. Görenlerin gözleri demir 5'lik gibi açıldı

Çiftçi ürün toplarken buldu jandarma tarlaya akın etti
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İHA'nın haberine göre, olay, geçtiğimiz pazar günü Çakıl Mahallesi'nde meydana geldi. Ayçiçeği toplamak için tarlaya giden İskender Güneri, tarlada çalıştığı sırada toprağın yüzeyinde bulduğu cismi demir parçası sanarak çıkarmaya çalıştı. 

Eliyle çıkaramayınca arabasındaki çekici alıp kazmaya başlayan Güneri, çıkardığı cismin patlamamış top mermisi olduğunu fark edince jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından top mermisi bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi. Top mermisinin imha edildiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Top mermisini bulan İskender Güneri, “Ayçiçeği toplamaya gelmiştim buraya. Yerde gördüğüm cismi demir parçası sandım, elimle çıkarmaya çalıştım. Çıkaramayınca arabamdan çekiç alarak kazıp çıkardım. Çıkarınca top mermisi olduğunu anladım ve jandarmaya haber verdim. Jandarma ekipleri alana gelerek bombayı dereye götürüp imha ettiler” dedi.

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