Jandarma Genel Komutanlığından "Gaziler Günü" paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla video hazırladı.

KAYNAK: AA
Jandarma Genel Komutanlığından "Gaziler Günü" paylaşımı

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu vatan size minnettardır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, hayattaki gazilerimizi saygıyla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığında çalışan ve çatışmalarda gazi olan personelin görüşlerine yer verildi.

27 Ağustos 2007'de Bingöl'ün Genç ilçesinde teröristlerle girdiği çatışma sonucu gazi olan Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığı Şehit Gazi Şube Müdürü Yarbay Ramazan Koçak, bu dünyada ulaşılabilecek en büyük rütbenin "gazilik" olduğunu vurguladı.

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Koçak, "11 yaşında bir oğlum var. 2019 yılında Türkçe öğretmeni, 'Bir kahramanın hayatını yazın' dediğinde bütün çocuklar Süpermen, Batman gibi karakterleri anlatırken, benim oğlum kompozisyon yarışmasında, benim hayatımı, girdiğim çatışmayı ve benden dinledikleriyle kompozisyonu bitiriyor. 'Bu kahraman bizim evimizde yaşıyor' diyor." ifadelerini kullandı.

Gazi Jandarma Astsubay Başçavuş Murat Kara da komutanlarının, öğrencilik yıllarından beri giydikleri üniformanın ne kadar kutsal olduğunu her zaman kendilerine hatırlattığını belirtti.

Arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce girilen çatışma sonucunda gazi olduğunu aktaran Kara, "Yaralanma sonucunda yere düştüğümde ilk aklıma evladım geldi, iki yaşındaydı ama hiç korkmadım. Çünkü bu ülke öyle büyük bir ülke ki gazinin çocuğuna sahip çıkacaklarına ve bunların hiçbir zaman babasız kalmayacağına inancımız sonsuzdu." dedi.

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