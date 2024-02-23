Jandarma saya saya bitiremedi

Kaynak: İHA
Jandarma saya saya bitiremedi
Çanakkale'de jandarma Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda 49 kaçak göçmeni yakaladı. 3 organizatör gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin umuda yolculuğu kamyon kasasında bitti.

Çanakkale’de 49 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde kaçak göçmen ve organizatör avına çıktı.

Küçükkuyu beldesinde bir araçta 16, Büyükhusun Altı Assos yolunda bir kamyonette 33 olmak üzere toplam 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenlerin kamyon kasasında umut yolculuğu yaptığı görüldü. Ayrıca organizatör oldukları iddia edilen T.Ş., H.Ş. ve İ.D. isimli 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Araçlar çekiciyle otoparka götürüldü. Yakalanan 49 kaçak göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık’taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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