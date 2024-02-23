Jandarma saya saya bitiremedi

Çanakkale’de 49 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde kaçak göçmen ve organizatör avına çıktı.

Küçükkuyu beldesinde bir araçta 16, Büyükhusun Altı Assos yolunda bir kamyonette 33 olmak üzere toplam 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenlerin kamyon kasasında umut yolculuğu yaptığı görüldü. Ayrıca organizatör oldukları iddia edilen T.Ş., H.Ş. ve İ.D. isimli 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Araçlar çekiciyle otoparka götürüldü. Yakalanan 49 kaçak göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık’taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.