Jandarmadan göçmen kaçakçılarına operasyon

Editör/Abdullah KELEŞ

Jandarmadan, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıkları tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı.

5’i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörlerin 26’sı tutuklandı. 13’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.