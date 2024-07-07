Jandarmadan hırsızlara geçit yok

Kaynak: İHA
Jandarmadan hırsızlara geçit yok

Gaziantep'te son 1 ayda 15 ayrı hırsızlık olayında suçüstü yakalanan 23 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı takip ve koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine ilişkin haziran ayı içerinde Şahinbey, İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde çalışma düzenledi.

Yapılan çalışmalarda önleyici kolluk devriyesi sırasında 15 ayrı hırsızlık olayında 23 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 21 şüpheli şahıstan 2'si sevk edildiği adli makamda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan el konulan malzemeler ise sahiplerine verildi.

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