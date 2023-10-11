Jandarmadan 'huzurlu sokaklar' denetimi: 5 tutuklu

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca 10 Ekim tarihinde 34 ekip ve 120 personelin katılımıyla 13.00 ile 19.00 saatleri arasında “Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçlar" denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde 2 bin 994 şahıs, 344 araç sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda, Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanma suçundan 1, Bilişim Sistemlerini Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 1, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan 1, Hırsızlık suçundan 1 ve Karşılıksız Yararlanma suçundan 1 şahıs olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 4’ü sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden 1 şüphelinin evinde yapılan aramada; 418 adet extacy uyuşturucu hap, 2 adet patlayıcı madde olarak bilinen dinamit ve 1 adet dedektör ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.