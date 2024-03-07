Jandarmadan operasyon. 43 bin adet ele geçirildi

Bölgeden aktarılan bilgilere bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde M.A. isimli şahsın işyerinde sahte sigara ve makaron bulundurduğu bilgisini alan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak bir operasyon yaptı.

Ekiplerin yaptığı takip ve çalışmalar sonucunda şüpheli şahsın iş yerinde yapılan aramada 43 bin dal tütün doldurulmuş makaron ve 109 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.