Jandarma'dan sanal devriye

Aydın'da jandarma ekiplerince son dönemde gerçekleştirilen sanal devriyede bin 59 site erişime engellenirken, suç paylaşımı yaptığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Jandarma'dan sanal devriye



Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından emniyet ve asayişin sağlanması, halkın huzuru ve güvenliği için suç ve suçluluk ile mücadele çerçevesinde çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Eylül ayında icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde internet üzerinde, gündeme uyumlu konular kullanılarak oltalama metoduyla dolandırıcılık maksadıyla geliştirilen web sitesi ve mobil uyumlu 332 adet web sitesi ve mobil uygulamanın Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi aracılığıyla erişimin engellenmesi sağlandı.

Erişim engellenmesine ilişkin karar verilebilen yayınların tespitine yönelik çalışmalarda da; 437 yasa dışı bahis, 258 müstehcenlik, 22 fuhuş, 10 terör propogandası olmak üzere, toplamda 727 adet web sitesi ve içerik tespit edilerek BTK aracılığıyla erişimin engellenmesi sağlandı.

Öte yandan 12 şüpheli şahsın ise sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı.

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