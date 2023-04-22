Jandarmadan şehit annesine ziyaret

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri şehit annesini unutmayarak bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Jandarmadan şehit annesine ziyaret

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi Eskihan Kırsal Mahallesi’nde bulunan Şehit Kadri Garhan’ın baba evine Dağbaşı Karakolundaki jandarma ekipleri tarafından ziyaret gerçekleştirildi.

Karakol adına ziyareti Jandarma Astsubay Çavuş Mahsum Batihan yaptı. Şehit annesi Zara Garhan'ın elini öpen Astsubay Çavuş Batihan, Şehit Kadri Garhan'a ve geçtiğimiz günlerde vefat eden babası Şevket Garhan'a Allah'tan rahmet diledi.

Devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu hatırlatan Batihan, "Her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Tüm özel günlerde ailelerimize ziyaret gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede Garhan ailesine bayram ve taziye ziyareti gerçekleştirdik. Şehit aileleri devletimizin emanetidir" dedi.

Ziyaret ile ilgili duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehit Kadri Garhan'ın kardeşi Nusrettin Garhan ise, "Devletimiz her zaman yanımızda. Komutanlarımıza gerçekleştirdikleri ziyaret için teşekkür ederim" diye konuştu.

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