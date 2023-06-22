Jandarma'dan tarihi eser operasyonu

Karaman’da jandarmanın düzenlediği operasyonda tarihi eser ele geçirildi.

Jandarma'dan tarihi eser operasyonu

İHA

İl Jandarma Komutanlığı ile Güneyyurt Jandarma Karakol Komutanlığı bir kişinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı yönünde duyum aldı.

Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde şüpheli R.Y. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şahsın yapılan üst aramasında satmaya çalıştığı 5 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bilezik ile 2 adet sikke ele geçirildi.

Jandarma karakoluna götürülen R.Y., alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
İşte İstanbul barajlarındaki son durum. İSKİ açıkladı Güncel
İşte İstanbul barajlarındaki son durum. İSKİ açıkladı
Belçim Bilgin'den şaşırtan evlilik açıklaması Magazin
Belçim Bilgin'den şaşırtan evlilik açıklaması
Anahtarını kopyalayıp çaldıkları aracı sattılar Güncel
Anahtarını kopyalayıp çaldıkları aracı sattılar
Rusya’da yolcu otobüsü otomobil ve kamyonla çarpıştı: 8 ölü Dünya
Rusya’da yolcu otobüsü otomobil ve kamyonla çarpıştı: 8 ölü
Bayram tatilini sağlıklı geçirmenin 8 yolu. Uzmanı açıkladı Sağlık
Bayram tatilini sağlıklı geçirmenin 8 yolu. Uzmanı açıkladı
Kimyasal maddelerin de bulunduğu fabrikada yangın Güncel
Kimyasal maddelerin de bulunduğu fabrikada yangın
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi