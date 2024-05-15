Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, ekiplerin müşterek çalışması sonucu T.U., F.B.D. ve E.Ç.'nin içinde bulunduğu araçta ve üzerlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 3 gram kokain, 9 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, 3 adet sentetik ecza hap, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, F.B.D. ve E.Ç. serbest bırakıldı.

Olayla ilgili T.U. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.