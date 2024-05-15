Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Samsun'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi ise gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, ekiplerin müşterek çalışması sonucu T.U., F.B.D. ve E.Ç.'nin içinde bulunduğu araçta ve üzerlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 3 gram kokain, 9 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, 3 adet sentetik ecza hap, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, F.B.D. ve E.Ç. serbest bırakıldı.

Olayla ilgili T.U. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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