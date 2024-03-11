Jandarma atlı birliklerle 199 kaçak göçmen yakaladı

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonları devam ediypr. Bu kapsamda 4-10 Mart tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu kaçak göçmenlere yönelik çeşitli operasyonlar düzenlendi.

199 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Jandarma atlı birliklerin de katıldığı operasyonlarda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 199 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 13 şüpheli kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı ile mücadelenin aralıksız devam ettiği belirtildi.