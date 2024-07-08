Jandarmanın takibiyle tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: İHA
Jandarmanın takibiyle tarihi eser ele geçirildi

Afyonkarahisar’da jandarma ekibinin takibe aldığı tarihi eser kaçakçılarının kullandığı otomobilde, iki metal tarihi eser bulundu.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılarının kullandığı aracı takibe aldıktan sonra önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesinde şahısların elinde tarihi eserler bulunduğu bilgisini alan ekipler, hemen harekete geçti. Aracı takibe alan jandarma ekipleri, beldede aracı durdurarak detaylı bir arama yaptı.

Yapılan aramada, toprak çömlek içerisinde saklanmış olan biri 18 diğeri 19 santimetre uzunluğunda olmak üzere iki adet metal heykel ele geçirildi. Heykellerin tarihi ve kültürel değeri üzerine incelemeler sürerken, olayla ilgili olarak isimleri açıklanmayan şahısların gözaltına alındığı bildirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı operasyonu, tarihi eser kaçakçılığına karşı sürdürülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Heykellerin kesin tarihi ve değeri konusunda ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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