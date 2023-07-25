Japon Denizi'nde sıcak saatler. ABD ile Kuzey Kore karşı karşıya

Japonya Savunma Bakanlığı, ABD’ye ait nükleer denizaltının Güney Kore’nin Jeju Adası’ndaki bir limana demirlemesinin ardından Kuzey Kore’nin Japon Denizi’ne 2 balistik füze fırlattığını açıkladı.

KAYNAK: İHA
Japon Denizi'nde sıcak saatler. ABD ile Kuzey Kore karşı karşıya

ABD’ye ait Los Angeles sınıfı nükleer denizaltı The USS Annapolis’in Güney Kore'nin Jeju Adası’ndaki bir limana demirlemesi adımına Kuzey Kore’den karşılık geldi.

Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin dün gece saatlerinde Japon Denizi’ne art arda 2 balistik füze fırlattığı aktarıldı.

Füzelerden ilkinin 23.54, ikincisinin de 23.59 sıralarında ateşlendiği kaydedilen açıklamada, füzelerin fırlatılmasının ardından Japon gemilerinde veya uçaklarında hasar oluşmadığı kaydedilirken, füzelerin yaklaşık 400 kilometre ilerlediği ve 100 kilometre irtifaya ulaştığı açıklandı.

Kuzey Kore’nin fırlattığı balistik füzeler Güney Kore tarafından da doğrulandı. Kuzey Kore’nin füze fırlatmasının ABD’nin Güney Kore’ye nükleer denizaltı The USS Annapolis’i göndermesine “tepki” olarak gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

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