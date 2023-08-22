Japon deprem uzmanından İstanbul uyarısı! 'Bölge risk altında' dedi boşaltılması gereken ilçeleri açıkladı

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara depremi ve Kahramanmaraş merkezli depremleri değerlendirdi.

“Kahramanmaraş depreminin yarattığı yıkım nedeniyle bana göre büyüklüğü 7.9” ifadelerini kullanan Moriwaki, “1930’da Erzincan, 41’de Tokat depremi oldu. Doğudan batıya gidiyor. Allah sizi uyarıyor, şimdiden hazır olun diye. Kahramanmaraş’taki deprem sonrası denizin içinde, Kıbrıs tarafında deprem olabilir veya öbür tarafta, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van’da olabilir. Marmara’da Bölgesi’nde olabilir” dedi.

BOŞALTILMASI GEREKEN İLÇELERİ AÇIKLADI

Yoshinori Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Kuzey Anadolu Fay Hattı’na dikkat çekerek şunları söyledi:

“Marmara Bölgesi’nin risk altında olduğunu düşünüyorum. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın kuzey kolu var. O kuzey kolunun bu noktasının tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Kimse ne zaman olacağını söyleyemez ama bir gün gelecek, bu depremi az hasarla atlatmak için hazır olmak lazım. İstanbul’da zemini iyi olmayan Atatürk Havalimanı, Ataköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Avcılar ve Büyükçekmece’nin sıra sıra boşaltılması düşünülebilir. Buralar konut bölgesi olmamalı.”

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

İstanbul Depremi’nin ne zaman olacağına yönelik açıklamalarda bulunan Japon deprem uzmanı, “Bana hep soruyorlar; İstanbul Depremi ne zaman, ne kadar büyüklükte olacak diye. Ama bunu hiç kimse yüzde 100 bilemez. Çünkü bir hesaplama yöntemi yok. İstanbul depremi çok yakın derken, hemen yarın olabilir. Bir sene içinde olabilir, on sene içinde olabilir. Ama insan hazır olmalı. Şimdi hazır olunmalı. Bu anlamda hazırlığı hemen yapmak lazım. Türkiye depreme hiç hazır değil. Okulda fazla deprem öğretilmiyor. Senede bir kere okulda tatbikat yapmak yetmez. Haftada iki kez tatbikat yaptırın. En önemlisi anaokulundan itibaren deprem eğitimi verilmeli. Bu eğitimi temelden, çocukluktan vermek gerekiyor” ifadelerini kullandı.