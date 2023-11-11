Japon efsane kortlara geri dönecek

Eski dünya bir numarası Naomi Osaka, kortlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Japon efsane kortlara geri dönecek

Naomi Osaka, geri dönüyor. Temmuz ayında anne olan Japon raket, Avustralya Açık öncesinde Brisbane turnuvasına katılacak.

Dört kez Grand Slam şampiyonu olan Osaka, Avustralya Açık öncesinde Brisbane turnuvasında kortlarla yeniden buluşacak

Organizasyon yetkilileri Japon raketin, 31 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya katılacağını doğruladı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Osaka, "Çok heyecanlı ve rekabete yeniden başlayacağım için çok mutluyum" ifadesini kullandı.

"Sezona Brisbane'de başlamayı her zaman sevmişimdir" diyen Osaka, "Muhteşem bir geri dönüş beni bekliyor" ifadelerini kullandı.

İki kez Avustralya, iki kez de Amerika Açık şampiyonu olan Osaka, geçen yılki Avustralya Açık'tan sürpriz bir şekilde çekilmiş ve daha sonra hamile olduğunu açıklamıştı.

Eski dünya bir numarası, geçtiğimiz temmuz ayında kızı Shai'nin doğumunu duyurmuştu. Kaynak: TRT Spor


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