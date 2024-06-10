Japon ekonomisi bu yılın ilk üç ayda daraldı

Kaynak: AA
Japon ekonomisi bu yılın ilk üç ayda daraldı

Japon ekonomisi, 2024’ün ocak-mart döneminde önceki üç aya oranla özel sektör yatırımlarında ve stoklarda yukarı yönlü revizyonla yüzde 1,8 küçülme gösterdi.

Kabine Ofisi (Kantei), ilk çeyreğe yönelik gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) nihai verilerini yayımladı.

Bu veriler kapsamında, ofis mayısta öncü verilerle yüzde 2 daralma olarak açıkladığı ilk çeyreğe dair GSYH büyüme verisini yüzde 1,8 küçülme olarak güncelledi. Analistler, GSYH'de ilk çeyrekte yüzde 1,9 daralma öngörüyordu.

Revizyon, ilgili dönemde şirketlerin sermaye harcamaları ve stok verilerinde yapılan yukarı yönlü güncellemeden kaynaklandı.

İlgili veriler, ilk çeyrekte hem Japon tüketicilerin ve hem de şirketlerin harcamalarını kıstığını ve son yılların en güçlü enflasyon trendinin harcamaları reel olarak azaltmaya devam etmesi sebebiyle depolarda satılmamış malzemelerin biriktiğini ifade etti.

GSYH, ihracat ve özel tüketimin bir önceki çeyreğe oranla azalması sebebiyle negatif bölgede kaldı.

İlgili dönemde özel sektör harcamalarındaki düşüş yüzde 0,8'den yüzde 0,4’e revize edildi. Japon ekonomisinin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim yüzde 0,7 düşüş kaydederek, gerilemesini arka arkaya dördüncü çeyreğe taşıdı.

Net ihracat toplam GSYH'den 0,4 puan gerilerken, stoklar büyümeye 0,3 puan katkı sağladı.

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